Lego, nei prossimi tre anni 400 milioni di dollari per la sostenibilità

Lego Group ha annunciato oggi che nel prossimo triennio investirà circa 400 milioni di dollari per accelerare le iniziative riguardanti la sostenibilità e incrementare la responsabilità sociale del Gruppo, coprendo i costi in corso e gli investimenti a lungo termine. L'azienda, che negli ultimi 10 anni ha messo in atto una serie di iniziative per costruire un pianeta migliore da consegnare alle generazioni future, ritiene che sia sempre più urgente e importante dare priorità all'attività ambientale e a quella sociale.

"Non possiamo perdere di vista le sfide fondamentali che le generazioni future dovranno affrontare - dichiara Niels B Christiansen, Ceo di Lego Group - Occorre agire tempestivamente per prenderci cura del pianeta e delle generazioni future. Siamo un’azienda che ha da sempre posto l’attenzione sui bambini, infatti sono proprio i milioni di bambini che ci ispirano a prendere le decisioni giuste, sono loro che necessitano di un'azione imminente per affrontare il cambiamento climatico".

"Crediamo che debbano avere la possibilità di sviluppare le abilità necessarie per creare un futuro sostenibile. Intensificheremo quindi le azioni e gli sforzi per utilizzare le nostre risorse, le reti, le competenze e le piattaforme per fare la differenza", conclude.