Api a rischio, scende in campo Davines con "Bee Strong"

Le api sono tra gli animali più importanti per il nostro futuro. Dalla loro attività di impollinazione derivano infatti il 70% della frutta e della verdura di cui ci nutriamo e il 90% di piante e fiori selvatici esistenti in natura. Pesticidi, inquinamento, cambiamenti climatici, agricoltura intensiva, rappresentano una concreta minaccia alla sopravvivenza delle api. Per questo Davines ha scelto di dare vita a un’iniziativa finalizzata alla loro tutela.

Attraverso la campagna “Bee Strong”, Davines sosterrà 3Bee, realtà che sviluppa sistemi intelligenti di monitoraggio e diagnostica dello stato di salute delle api mediante l’adozione di alveari tenuti sotto controllo grazie tecnologia Hive-Tech. In media, un alveare permette di sostenere 60.000 api e di impollinare 60 milioni di fiori, assorbendo indirettamente 300 kg di CO2.

Grazie al sostegno a 3Bee, Davines contribuirà a salvaguardare la salute delle api, proteggere la biodiversità e a sostenere il lavoro degli apicoltori italiani. Il supporto riguarda anche la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, realtà con cui il brand collabora sin dal 2014. Grazie alla campagna “Bee Strong”, Davines e la Fondazione creeranno un nuovo Presidio Slow Food nel Ponente Ligure: quello dell’Ape Nera, specie autoctona a rischio estinzione.

La campagna Bee Strong è stata realizzata in collaborazione con i professori e gli studenti del corso di Trade e Consumer Marketing dell'Università di Parma. L'iniziativa di Davines si svolge così: acquistando presso i saloni Davines i prodotti della linea Naturaltech Energizing per un importo minimo pari a 63 euro, si otterrà uno sconto di 5 euro su un trattamento energizzante e si contribuirà all’impegno di Davines a sostegno di 3Bee e della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus. La campagna Davines è attiva fino al 24 ottobre presso i saloni del brand haircare.