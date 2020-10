RedeZign for circularity, da Zalando una capsule progettata per riuso e riciclo

Zalando, piattaforma di moda e lifestyle online, ha portato il suo assortimento sostenibile da 27mila a oltre 60mila articoli dal momento che il numero di clienti che acquistano moda con un minor impatto ambientale è più che raddoppiato dall’inizio dell’anno e ha raggiunto la percentuale del 40%. Inoltre, insieme ai partner di settore circular.fashion e Fashion for Good, Zalando lancia 'redeZign for circularity', la sua prima esclusiva capsule collection progettata con un’attenzione particolare ai principi dell’economia circolare.

La collezione è una delle numerose misure che Zalando ha introdotto dall’ottobre 2019 sotto la guida della sua strategia di sostenibilità do.More che si è posta l’obiettivo di un impatto più positivo su persone e pianeta.

"Dall’inizio dell’anno, abbiamo assistito a una crescita straordinaria della richiesta da parte dei clienti per una moda più sostenibile - afferma Rubin Ritter, co-Ceo di Zalando - In base a un recente sondaggio interno, il 34% dei nostri clienti ha dichiarato che alla luce dell’epidemia di coronavirus ora la sostenibilità per loro è diventata più importante. Questo importante cambiamento di mentalità coincide con una richiesta e uno slancio verso il cambiamento e con la necessità che l’industria della moda si trasformi. Insieme ai nostri partner, vogliamo essere il motore di questo cambiamento e consentire ai nostri clienti di fare scelte più sostenibili ancora più facilmente".

Ora, ad esempio, i clienti possono fare acquisti nella categoria beauty in maniera più eco-consapevole perché l’azienda ha inserito un’etichetta di sostenibilità. Questo consente ai clienti di scegliere tra oltre 1.000 prodotti di cosmesi con caratteristiche come biologico, naturale, meno imballo, rispettoso delle foreste o degli animali o biodegradabile. Inoltre, a settembre, Zalando ha lanciato la categoria 'pre-owned' permettendo ai clienti di acquistare e vendere abbigliamento usato su Zalando facilmente e con praticità.

"È emozionante - osserva Kate Heiny, Director Sustainability di Zalando - vedere che appena qualche settimana dopo aver presentato la nostra categoria pre-owned, stiamo lanciando in collaborazione con i nostri partner la prima collezione progettata con un’attenzione particolare ai principi dell’economia circolare. Si tratta di un importante passo in direzione del nostro obiettivo di prolungare la vita di almeno 50 milioni di prodotti di moda entro il 2023".

'RedeZign for circularity' è una capsule collection di cinque capi appositamente studiati per essere riutilizzati e riciclati, nel rispetto delle linee guida per la riciclabilità di circular.fashion. La collezione risponde alla crescente domanda di moda più sostenibile da parte dei clienti e alle esigenze di un numero sempre maggiore di consumatori che affermano che la sostenibilità è diventata per loro più importante. La collezione pilota 'redeZign for circularity' è una capsule dell’etichetta privata di Zalando Zign.

"L’obiettivo è capire meglio come i principi dell’economia circolare possano essere applicati a una piattaforma dalla portata come quella di Zalando - dice Ina Budde, co-founder e managing director di circular.fashion - Questo include l’intero ciclo di vita dell’abbigliamento, dai disegni al termine dell’utilizzo, quali informazioni servono ai clienti e come rendere il tutto scalabile e coinvolgente per i consumatori".