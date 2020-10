Sostenibilità: l'impegno di Heineken Italia in una mostra fotografica

Da sempre la tutela delle risorse fondamentali per il pianeta è una priorità per Heineken Italia. L’azienda, con l’obiettivo di raccontare il proprio impegno per la salvaguardia dell’ambiente, ha contribuito alla realizzazione della mostra open air “Il futuro è guardare oltre”, inaugurata pochi giorni fa a Milano in via Mercanti e visitabile fino alla fine del mese. Promossa da Centromarca e patrocinata dal Comune di Milano, l’esposizione è inserita all’interno del calendario di manifestazioni del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020.

Per l’occasione via Mercanti è stata trasformata in una mostra a cielo aperto, e fra le immagini esposte anche gli scatti volti a catturare alcuni momenti dell’edizione 2019 di “10.000 per l’Ambiente”: iniziativa in collaborazione con Legambiente, che ha visto oltre 2000 dipendenti Heineken Italia impegnati a riqualificare i corsi d’acqua vicini ai siti produttivi, con un focus sui rifiuti di plastica.

In occasione dell’edizione dello scorso anno, sono state 1.392 le persone di Heineken Italia che hanno donato volontariamente il proprio tempo per raccogliere 13,5 tonnellate di rifiuti, di cui il 25% plastica. La mobilitazione ha avuto luogo dall’11 settembre al 10 ottobre in 15 località dalla Val d’Aosta alla Sardegna.

Il personale di Heineken Italia ha donato un totale di 11.024 ore all’iniziativa, e a quest’ultima è stato assegnato un riconoscimento per l’impegno mostrato nei confronti dell’ambiente nell’ambito dell’evento “Fai bella l’Italia” organizzato dalla Fai Cisl. La raccolta dei rifiuti si è concentrata sulla plastica e ha avuto un focus specifico legato alla salvaguardia dell’acqua, una delle risorse più importanti del pianeta nonché l’ingrediente di cui è composta la birra per il 95%.

“10.000 per l’Ambiente” non è solo un’attività di pulizia ambientale, ma un tassello di un percorso intrapreso in azienda, e non solo, per diffondere un approccio più consapevole e attento sul tema plastica. L’iniziativa è stata preceduta da un’attività di sensibilizzazione e formazione sul tema plastica, con l’obiettivo di far conoscere meglio a tutta la popolazione aziendale l’impatto sull’ambiente di questo materiale nell’attività dell’azienda e nella quotidianità di ognuno, come cittadini informati e consapevoli.

La tutela delle risorse fondamentali per il pianeta è una priorità per Heineken ed è parte integrante della cultura aziendale. L’azienda ha messo a punto il piano globale di sostenibilità “Brewing a Better World”, che opera per la salute delle persone, la salvaguardia del pianeta e la crescita della comunità. Il programma, che ha appena compiuto 10 anni, ha posto al centro la sicurezza delle persone e la promozione del consumo responsabile, oltre ad aver portato alla diminuzione del fabbisogno idrico (-41%) e delle emissioni di CO2 (-59%) in produzione.

A costituire un altro importante risultato, l’utilizzo del 100% dell’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili fotovoltaiche certificate. Con 16.984 pannelli solari installati sui birrifici di Massafra e di Comun Nuovo, Heineken Italia è una eccellenza nel fotovoltaico a livello mondiale.

Un elemento che rende speciale il progetto e che viene valorizzato appieno con l’esposizione “Il futuro è guardare oltre” è il coinvolgimento attivo dei dipendenti per lo sviluppo delle iniziative volte alla tutela dell’ambiente. Sono infatti le persone di Heineken che, oltre a donare la risorsa più preziosa, ovvero il proprio tempo, portano costantemente il proprio contributo per lo sviluppo dei futuri progetti e dei focus legati alla sostenibilità dell’azienda.

Brewing a Better World è il piano integrato a livello globale di Sostenibilità lanciato nel 2010 da Heineken con obiettivi a 10 anni, che coinvolge tutte le funzioni d’azienda: dall’approvvigionamento delle materie prime alla produzione, dalla distribuzione al sostegno delle comunità locali. Per Heineken “essere sostenibili” non significa solo rispettare l’ambiente e le persone ma anche, nella specificità del proprio business, determinare cambiamenti positivi nella società promuovendo il consumo responsabile

La versione online della mostra è inoltre visibile fino al 31 dicembre sul sito https://centromarca.it.