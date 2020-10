American Express pubblica il suo primo Esg Report

Primo Environmental, Social and Governance (Esg) Report per American Express: evoluzione del Corporate Social Responsibility report già in essere, include informazioni aggiornate e ampliate su argomenti chiave, tra cui la valorizzazione della diversity in azienda, l’impegno a supporto dei diversi stakeholder durante la pandemia Covid-19, i progressi rispetto al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e le iniziative filantropiche più significative.

“In American Express abbiamo sempre avuto come obiettivo prioritario quello di giocare un ruolo strategico per il Paese, rappresentando un punto di riferimento concreto per i nostri colleghi, 1.100 persone che sono il nostro bene più importante, i clienti e le comunità in cui operiamo - dichiara Melissa Ferretti Peretti, amministratore delegato American Express Italia - Forti di un’esperienza di più di 160 anni, questa missione è stata centrale durante l’emergenza e continua a guidarci anche nella delicata fase attuale, quella della sfida della ripartenza".

In particolare, continua, "stiamo facendo molto, sia a livello globale sia in Italia, per mettere al primo posto la salute dei nostri colleghi con l’estensione a tutti del lavoro da remoto, realizzare iniziative a supporto dei piccoli negozianti cogliendo l’opportunità attraverso loro di far riscoprire agli italiani le eccellenze del nostro paese, restituire valore ai consumatori e mettere in contatto le Pmi italiane e gli esercenti per fare sinergia. Il lancio del nostro primo Esg Report è la coerente dimostrazione dell’impegno a contribuire all’evoluzione e alla crescita del nostro Paese”.

Sul fronte dell'ambiente lavorativo, American Express supporta la crescita dei talenti, lo sviluppo di nuove metodologie di lavoro. Da sempre attivo con lo smart working, dall’inizio della pandemia il Gruppo in sole due settimane ha esteso il lavoro da remoto alla totalità dell’azienda, ovvero a 60.000 colleghi.

Tra gli obiettivi, l’impegno a costruire una cultura inclusiva e diversificata. Tra gennaio 2018 e giugno 2020, American Express ha aumentato del 250% il numero di donne tra i membri del suo comitato esecutivo, del 100% le country manager e del 33% le amministratrici nel suo board. In Italia, oltre il 60% dei collaboratori dell’azienda e 5 membri su 7 del Senior Executive Team sono donne, a partire dall’amministratore delegato, Melissa Ferretti Peretti. Nel nostro Paese American Express ha inoltre realizzato per il secondo anno un programma di sviluppo della leadership dedicato ai talenti femminili, chiamato Make Your Mark

La creazione di un Office of Enterprise Inclusion, Diversity and Business Engagement, che riporta direttamente al Ceo, è il primo passo di un impegno pluriennale per promuovere ulteriormente la strategia di Inclusion e Diversity in tutta l'azienda e affrontare i problemi di disuguaglianza e giustizia sociale.

American Express ha portato avanti diverse iniziative per aiutare i propri clienti (consumatori, Pmi, aziende ed esercenti) a superare le difficoltà finanziarie causate dalla pandemia Covid-19. Tra queste, la creazione di un programma di supporto a breve termine ai clienti colpiti da Covid-19, potenziamento ed estensione del programma di sostegno finanziario a lungo termine per offrire assistenza ai clienti in 20 Paesi; in Italia, per i titolari di carta, sconti, promozioni e iniziative che proseguiranno tutto l’anno.

Sul fronte esercenti, è stato aumentato il limite di spesa per le transazioni contactless per ridurre il contatto fisico nel punto vendita, mentre per le transazioni con carta in tutto il mondo, da tempo non è più necessaria la firma dei titolari al momento della transazione nel punto vendita. Inoltre, sono stati stanziati oltre 200 milioni di dollari nell'ambito del progetto Shop Small, per incentivare la spesa dei titolari di carta nei piccoli negozi di quartiere.

Il sostegno al mondo del turismo e della cultura, in Italia si traduce nell’impegno a portare l’accettazione della carta in tutti i principali siti culturali e località turistiche del Paese e nel lancio di del progetto “Io Viaggio in Italia”, che attraverso lo sviluppo 16 guide digitali ispira gli italiani che hanno scelto di viaggiare nel nostro Paese a riscoprire il Paese.

Dal 2019 ad oggi, l'azienda ha fatto leva sulle sue iniziative di impegno filantropico e civico per potenziare il sostegno a persone e organizzazioni in prima linea nell’affrontare le sfide sociali più complesse: più di 42 milioni di dollari in azioni di beneficenza a livello globale nel 2019. Nella prima metà del 2020, la società ha stanziato oltre 7 milioni di dollari in sovvenzioni per sostenere comunità, organizzazioni e professionisti sanitari, aiutando a combattere la pandemia Covid-19.

In Italia sono state effettuate due donazioni da 50.000 dollari ciascuna per la Fondazione Buzzi di Milano, che ha raccolto le richieste degli ospedali della Lombardia e fornito postazioni complete per la terapia intensiva, e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, che ha aperto il nuovo “Columbus Covid 2 Hospital” per il supporto ai pazienti Covid-19. 3 milioni di dollari in sovvenzioni al Naacp Legal Defense and Educational Fund, la National Urban League e organizzazioni focalizzate sul sostegno alla comunità afroamericana

E ancora, la formazione della "Coalition to Back Black Businesses", in collaborazione con la US Chamber of Commerce Foundation, con un impegno di 10 milioni di dollari per finanziare un programma di sovvenzioni e sostenere la ripresa delle piccole imprese afroamericane negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni.

Il Gruppo, già a emissioni zero, è alimentato da elettricità rinnovabile al 100% ed è citato nella Cdp Climate A List 2019, che riconosce le aziende leader nell’impegno e nella trasparenza rispetto al tema dei cambiamenti climatici. In Italia la salvaguardia dell’ambiente è stata promossa attraverso la partecipazione dei colleghi, all'interno del programma globale Serve2gether, a diverse giornate di volontariato, tra le quali l'evento Keep it Blue dello scorso anno, che ha visto American Express in prima linea in favore dell'ambiente marino

Il Report Esg di American Express risponde alle linee guida tracciate della Global Reporting Initiative, del Sustainability Accounting Standards Board, della Task Force on Climate-Related Financial Disclosures.