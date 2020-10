Msc Crociere implementa sistema igienizzazione aria sviluppato da Fincantieri

Un sistema di sanificazione dell'aria di nuova generazione denominato 'Safe Air' che migliorerà ulteriormente in modo significativo la qualità e la pulizia dell'aria a bordo delle navi da crociera. A svilupparlo Fincantieri, in stretta collaborazione con il laboratorio di virologia del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie - Icgeb. Msc Crociere sarà la prima compagnia crocieristica ad installare questa tecnologia a bordo di Msc Seashore, la prima delle due navi di classe 'Seaside Evo'.

Msc Seashore è attualmente in costruzione presso i cantieri Finacantieri di Monfalcone: oltre ad essere la nave più grande mai costruita in Italia, sarà anche quella più tecnologicamente avanzata. Il sistema di igienizzazione 'Safe Air' è stato sviluppato dai progettisti e tecnici di Fincantieri e dal laboratorio di virologia del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologie - Icgeb, istituto di ricerca con sede a Trieste. L'Istituto fornisce alle imprese supporto scientifico per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per il controllo delle infezioni virali, oggi particolarmente rilevante data l'attuale crisi sanitaria globale.

Il sistema di sanificazione dell'aria di nuova generazione sarà basato sulla tecnologia delle lampade UV-C, ovvero i raggi ultravioletti di tipo C, applicate in abbinamento al sistema di condizionamento. In questo modo, il flusso d'aria sarà irradiato alla sorgente con una luce di breve lunghezza d'onda, colpendo le particelle organiche e impedendo così la circolazione di inquinanti atmosferici come virus, batteri e muffe.

Come avviene per tutte le nuove unità di MscCrociere, Msc Seashore, che entrerà in servizio nel 2021, sarà dotata delle ultime tecnologie e soluzioni disponibili per ridurre il suo impatto ambientale. Questi includono in particolare un sistema di riduzione catalitica selettiva all'avanguardia (Scr) e un sistema di trattamento avanzato delle acque reflue di nuova generazione (Awt). I sistemi Scr riducono le emissioni di ossido di azoto (NOx) del 90% grazie alla tecnologia avanzata di controllo attivo delle emissioni. Mentre i sistemi Awt prendono le acque reflue attraverso un processo completo di purificazione e filtraggio molto sottile che rende l’acqua con una qualità simile a quella di rubinetto.

Msc Seashore sarà inoltre dotata di capacità di alimentazione da terra a nave che consentono alla nave di connettersi alle reti elettriche locali mentre è ormeggiata, riducendo così ulteriormente le emissioni nell'aria.

Non solo. Msc Crociere, ad agosto, è stata la prima compagnia crocieristica a tornare a navigare grazie a un nuovo e rigoroso protocollo di sicurezza approvato da diverse autorità nazionali e internazionali, dopo lo stop globale avvenuto a marzo per la pandemia. Il nuovo protocollo per la salute e la sicurezza di Msc è andato ben oltre le indicazioni delle autorità competenti, stabilendo nuovi standard per il settore crocieristico rispetto ai test universali. Tutti gli ospiti vengono sottoposti a uno screening sanitario universale prima di salire a bordo di una nave che comprende tre passaggi completi: controllo della temperatura, compilazione di un questionario sulla salute personale ed il tampone antigene Covid-19. L'equipaggio viene sottoposto al tampone fino a tre volte prima di poter iniziare a lavorare a bordo.

Altri aspetti del protocollo riguardano servizi igienico-sanitari e di pulizia ulteriormente elevati, escursioni a terra protette seguendo il concetto di 'bolla di protezione', mascherine e mantenimento del distanziamento sociale, strutture mediche a bordo potenziate, monitoraggio sanitario quotidiano e un rigido piano di emergenza per la gestione di eventuali casi sospetti.

Il protocollo è stato messo a punto da esperti interni alla Compagnia in servizi medici, salute pubblica e igiene, servizi alberghieri, sistemi di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata e altri sistemi di ingegneria di bordo, tecnologia dell'informazione e logistica. È stato inoltre istituito un gruppo di esperti Blue-Ribbon Covid-19 con massimi esperti nei settori della medicina, della sanità pubblica e delle discipline scientifiche correlate che fanno parte di un team altamente qualificato e riconosciuto a livello internazionale per informare e rivedere le iniziative di Msc Crociere in relazione al Covid-19, contribuendo così a garantire che le azioni intraprese siano appropriate, efficaci e in linea con le migliori pratiche scientifiche e sanitarie disponibili.

Il protocollo è operativo dal 16 agosto, giorno in cui Msc Grandiosa ha ripreso a navigare nel Mediterraneo occidentale. A partire dal 19 ottobre sarà affiancata da Msc Magnifica, che partirà da Genova per crociere di 11 giorni nel Mediterraneo occidentale e orientale.