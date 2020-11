Poste: riqualifica aree verdi, pianta nuovi alberi in Lombardia

In collaborazione con Postenews

Poste ha riqualificato le aree verdi di tre Uffici Postali lombardi attraverso la piantumazione di 91 nuovi alberi, selezionati tra le specie arboree più idonee alla filtrazione dei principali fattori inquinanti ed assorbimento di anidride carbonica. L’intervento rientra nell'ambito dei progetti di Poste per la riduzione della Carbon Footprint e al miglioramento del bilancio ecosistemico delle proprie sedi, ora particolarmente evidenti nelle aree dove è stato possibile l’impianto di un maggior numero di elementi e di specie che, a maturità raggiunta, svilupperanno chiome significative e pertanto con elevata capacità filtrante. Esemplari di Koelreutheria paniculata sono stati piantumati presso l’Ufficio Postale di Cornaredo e a Milano in Via Pindaro. Presso l’Ufficio Postale di Peschiera Borromeo invece sono stati piantati 62 Platanus ibridi con caratteristiche di crescita veloce.

Per info clicca qui