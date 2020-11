Certificati bianchi, l'11 dicembre la conferenza Fire

Si terrà il prossimo 11 dicembre la conferenza Fire 'Certificati bianchi - Titoli di efficienza energetica a portata di mano'. L’edizione 2020 si svolgerà on line in modalità webinar dalle 10 alle 13.

La partecipazione è gratuita previa compilazione della scheda d’iscrizione.

Inoltre, la conferenza è in fase di accreditamento presso il Cni: la partecipazione sarà valida per l'acquisizione di 3 Cfp per l'aggiornamento delle competenze professionali degli ingegneri.