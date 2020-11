Carioca è 'green', largo alla plastica riciclata

Mille colori ma è sempre più verde. Carioca lancia il suo progetto per lo sviluppo sostenibile: obiettivo, affermarsi come azienda leader del settore sui temi della sostenibilità sociale ed ambientale. Da giugno 2020 ha iniziato a usare in modo sistematico la plastica riciclata a favore di una politica di riuso e riciclo sia per quanto riguarda i prodotti che per imballaggi e packaging. Per i prodotti, la nuova politica di sostenibilità̀ ambientale ha portato al momento un risparmio nell’utilizzo di plastica fossile per più̀ di 80 tonnellate.

La plastica è stata sostituita utilizzando plastica riciclata da: per-consumer, recuperando da processi di produzione, per 42 tonnellate; post-consumer, con il nuovo materiale Ecoallene, 100% da riciclo poliaccoppiati, per oltre 40 tonnellate. Per il prossimo anno l’obiettivo è raddoppiare la quantità̀ di plastica da riciclo utilizzata e aumentare l’utilizzo di plastica riciclata post-consumo anche su altri prodotti in assortimento. L’ambizione di Carioca è rendere riciclo e riuso della plastica la fonte principale dei propri consumi.

Per quanto riguarda imballaggi e packaging, il 2020, rispetto all’anno precedente, ha visto la progressiva eliminazione del PVC dalle confezioni, per un risparmio di 33 tonnellate; e l’eliminazione della plastica dai packaging riprogettando le proprie confezioni, per 6 tonnellate; una riduzione del consumo di carta e cartone per più di 5 tonnellate. Obiettivo 2021: una ulteriore riduzione della plastica dalle confezioni per altre 30,4 tonnellate e l’eliminazione completa dell’uso di PVC da imballaggi e packaging, arrivando a meno 20,3 tonnellate. Completando così una prima strategia per rendere più̀ sostenibile la filiera di packaging e imballaggi, rendendoli completamente riciclabili, riutilizzabili o compostabili.

Sul fronte del risparmio energetico, Carioca ha iniziato ad investire per ridurre l’impatto della sua attività̀ industriale. Notizia recente, l’installazione dei nuovi pannelli solari Sun Power Performance di Maxeon Solar Technologies nello stabilimento di Settimo Torinese, Torino. Coprendo un'area di circa 2.574 metri quadrati, con un campo fotovoltaico da 500 kW, è una delle più̀ grandi installazioni solari commerciali per scopi di autoconsumo nell'area. L’operazione prevede di generare 524.000 kWh di elettricità̀ pulita e mitigare 278.244 kg di emissioni di anidride carbonica all'anno, fornendo così all’azienda il 15% dell'energia totale della struttura.

L’azienda ha iniziato ad implementare i sistemi di efficienza energetica volti a una riduzione dei consumi dell’attività industriale partendo dall’illuminazione. Una riduzione di 56 MW all’anno grazie ai Led. Obiettivo 2021: pieno rollover dell’impianto fotovoltaico e progetto di revisione dei macchinari da iniezione (le presse) per ridurre ulteriormente i consumi.

C'è poi la collaborazione con Ecoplasteam, azienda del torinese che con tecnologia, innovazione e sostenibilità̀ implementa processi di fine vita dei poliaccoppiati. Nasce così la linea Ecofamily, con pennarelli, penne ed evidenziatori al 70% da plastica riciclata o in Ecoallene, il materiale innovativo plastico ecologico derivante al 100% dal riciclo del poliaccoppiato polietilene-alluminio presente nei cartoni per bevande ed alimenti. Prodotti scelti da GreenPea, il primo Green Retail Park al mondo che aprirà̀ i battenti a Torino l’8 dicembre e con cui Carioca ha stretto una partnership con i prodotti ecofamily brandizzati GreenPea.

“La nostra missione è offrire strumenti per potenziare e stimolare la naturale creatività̀ dei bambini - dichiara Giorgio Bertolo, Sales & Marketing Director Carioca - L’impegno più grande, in questo particolare momento storico, è rendere il loro futuro non solo creativo ma anche più̀ sostenibile, nel massimo rispetto dell’ambiente. Per questo in Carioca siamo impegnati nella ricerca ed applicazione delle soluzioni più̀ efficaci ed innovative per ridurre l’impatto ambientale sia dei prodotti che della produzione aziendale, un vincolo prioritario per le future generazioni”.