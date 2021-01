Dassault Systèmes annuncia 'Water for Life'

(Fotolia)

Affrontare il tema dell’impatto ambientale legato al consumo di acqua per comprendere come l’industria possa utilizzare in modo intelligente questa risorsa fortemente minacciata. E' l'obiettivo del progetto Water for Life, annunciato da Dassault Systèmes nell'ambito della campagna The Only Progress is Human volta ad aumentare la consapevolezza delle sfide sociali e ambientali e accelerare innovazioni sostenibili.

L’iniziativa è parte dell’impegno aziendale volto a sostenere gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (US SDGs), in particolare il numero 6: “garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie”. Attraverso il programma Water for Life, Dassault Systèmes aiuterà i suoi clienti ad affrontare questa sfida facendo leva su tre punti: misurazione e ottimizzazione, innovazione e creazione, formazione.

L’azienda farà leva sulla piattaforma 3DExperience per accelerare la misurazione e l’ottimizzazione dell’impronta idrica delle aziende, fornendo ai clienti soluzioni industriali integrate in grado di raccogliere e rendere disponibili dati sul consumo di acqua associati alla propria attività, oltre all’impatto delle varie opzioni di progettazione. In futuro, raccomandazioni generate dall’Intelligenza Artificiale guideranno le aziende verso la creazione di nuovi prodotti, servizi ed esperienze sostenibili.

Dassault Systèmes sosterrà anche progetti di valutazione e riduzione dell’impatto idrico attraverso il 3DExperience Lab, il suo laboratorio di accelerazione e open innovation, che utilizza l’intelligenza collettiva per accelerare innovazioni. L’azienda consolida inoltre il proprio impegno siglando partnership con incubatori mondiali come OceanHub Africa.

Infine, darà vita a programmi formativi volti ad aumentare la consapevolezza delle principali problematiche legate al consumo di acqua, per sensibilizzare le generazioni future ad una corretta conservazione della risorsa preziosa, come il progetto francese Mission Ocean.

L’acqua è vitale per la vita, eppure il consumo eccessivo per la produzione mondiale di beni e servizi ne mette a rischio la sua disponibilità. Oltre il 40% della popolazione mondiale ha scarse risorse d’acqua. In linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, l’Onu ha dichiarato un Decennio Internazionale d’Azione per l’Acqua per gli anni 2018-2028, incentrato su uno sviluppo sostenibile e una gestione integrata del consumo di acqua.

“L’industria gioca un ruolo molto importante in questo Decennio d’Azione dell’Onu - dichiara Bernard Charlès, vice chairman e Ceo di Dassault Systèmes - Gli universi virtuali svolgono una funzione chiave per consentire ai nostri clienti di immaginare, progettare e testare i prodotti, i materiali e i processi di produzione affinché rispondano ai requisiti di sostenibilità dell’economia di domani. Attraverso nuove soluzioni industriali, possiamo diventare il partner numero uno al mondo per una rinascita più sostenibile dell'industria che soddisfi gli obiettivi dell'Accordo di Parigi".

“Water for Life” è stato presentato dal CEO di Dassault Systèemes Bernard Charlès al fianco dell’esploratore professionista e avventuriero Mike Horn, con cui condivide la stessa passione per una buona conservazione dell’acqua.

“In qualità di esploratore professionista, ho potuto constatare in prima persona come le attività umane abbiano avuto un impatto diretto sullo stato della nostra Terra. È fondamentale per gli esseri umani prendersene cura e, ancor di più, preservare l'acqua, la nostra risorsa più preziosa - dice Horn - Sono felice che non solo l'Onu, le Ong e i politici si impegnino a favore di questo obiettivo, ma anche che leader industriali come Bernard Charlè sottolineino l'importanza di questo tema chiave".