Benessere in azienda, una priorità per i dipendenti

Stress e clima tossico emergono come le principali cause di licenziamenti volontari

Il desiderio di benessere in azienda si afferma come la massima aspirazione dei dipendenti nel 2024, secondo una ricerca condotta da Amajor e la recente indagine di Cisl insieme a Bibliolavoro e Sindacare. Stress e un clima tossico emergono come le principali cause di licenziamenti volontari. In risposta a questa tendenza, le aziende sono chiamate a ridefinire le proprie priorità e ad adottare strategie mirate al benessere dei collaboratori.

Ripensare alle priorità aziendali per il 2024

Amajor, società benefit e hr company, propone un approccio 'unconventional' che pone le persone al centro, sostenendo la riscoperta dei talenti, l'allineamento dei valori e la riorganizzazione aziendale. L'azienda sostiene la connessione tra felicità e produttività, evidenziando come valorizzare le competenze interne e coinvolgere i dipendenti possa non solo migliorare il benessere, ma anche aumentare il fatturato.

Cinque attività per promuovere il benessere aziendale

Ripartire dai valori aziendali: mettere i valori al centro della strategia di sviluppo, facilitando il confronto tra dirigenza e lavoratori. Spazi dedicati, come le design thinking rooms, favoriscono l'interazione e il confronto positivo, mentre organigrammi chiari e riunioni settimanali promuovono la diffusione pratica dei valori aziendali. Ascolto attivo delle persone: creare un sistema che valuti il potenziale di ciascun collaboratore attraverso riunioni periodiche e trasparenti. Favorire momenti di ascolto e comprensione contribuisce al miglioramento della produttività e al benessere complessivo del personale. Piani di sviluppo e formazione: utilizzare un sistema di ascolto per creare piani di sviluppo condivisi. La formazione, vissuta come momento di crescita personale, diventa un catalizzatore per l'aumento dell'autostima e del benessere individuale. Coinvolgimento nelle iniziative aziendali: favorire l'attiva partecipazione delle risorse attraverso la creazione di nuovi progetti e team misti. Rompere con le dinamiche consolidate permette alle persone di sentirsi parte integrante dell'azienda, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi. Cultura dell'errore: promuovere la consapevolezza che l'errore non è colpa, ma un'opportunità di apprendimento. Incentivare i team a identificare e risolvere gli errori insieme, accelerando lo sviluppo e creando un senso più profondo di appartenenza e benessere.

La chiave per il successo nel 2024 sembra, quindi, essere una visione aziendale che mette le persone al primo posto, investendo nel loro benessere per favorire una crescita sostenibile e una maggiore produttività.