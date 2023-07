Esg, diplomati in sviluppo sostenibile

Dallo stakeholder engagement allo studio di modelli di business sostenibili, dalla competitività alla creazione di valore sostenibile, dalla tutela dell’ambiente all’employer branding. Nuove competenze per imprenditori con expertise in Sostenibilità ESG che hanno frequentato il corso executive professionale “ESG Training Program”.

L’obiettivo del corso, organizzato dall’Università degli Studi di Udine in partnership con l’Osservatorio Socialis, è stato fornire ai partecipanti scenari, metodologie e strumenti per mettere a sistema una condotta di impresa responsabile e sostenibile in riferimento ai principali ambiti di gestione.

Sviluppo territoriale

Sono 28 i partecipanti diplomati della prima edizione del corso, che rappresentano aziende del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e di Bologna, che sono riusciti ad ottenere il bagaglio conoscitivo necessario allo sviluppo di modelli etici e sostenibili di imprenditoria italiana, dimostrando, inoltre, che è a partire dal territorio che bisogna costruire percorsi e sinergie per fare la differenza.

Redditività, competitività e creazione di valore per gli stakeholder

Ottanta ore di lezione da marzo a luglio 2023, erogate per tre quarti in modalità on-line e per un quarto in presenza, sulle tematiche legate alle aree Environmental, Social e Governance, arricchite da analisi e valutazione di best practice, lavori di gruppo e individuali, testimonianze, utilizzo di strumenti di misurazione e compliance.

Redditività, competitività e creazione di valore per gli stakeholder sono i tre driver che hanno ispirato l’offerta formativa, sostenuta da vari partner tra cui AnimaImpresa, Confindustria Alto Adriatico, Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Camera di Commercio Venezia Giulia e Confcommercio Gorizia.