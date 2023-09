Startup ESG, il nuovo percorso acceleratore di Intesa Sanpaolo

In ottica ESG il ruolo delle startup può essere centrale nello sviluppo di progetti, strumenti e soluzioni innovative e tecnologiche in favore della sostenibilità ambientale e sociale. Parallelamente, diventa cruciale sostenere tali nuove realtà, spesso fucina di idee geniali, ma che hanno poca visibilità e ridotte disponibilità finanziarie. In questa direzione va vista “Up2Stars”, l'iniziativa dedicata alla valorizzazione delle startup italiane più innovative realizzata da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center. Giunta alla seconda call, la prima si è conclusa con 50 candidature di startup del settore watertech, l'iniziativa si focalizza su due categorie specifiche: energie rinnovabili ed efficienza energetica. In particolare, la call è riservata a progetti che riguardano le nuove fonti energetiche con specifico riferimento a tecnologie per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili, oltre che di nuovi combustibili ecologici. Possono candidarsi al progetto anche startup specializzate in soluzioni smart per l'efficienza energetica, con specifico riferimento al settore manifatturiero, smart grid e comunità energetiche, oltre che in soluzioni per il recupero e il riutilizzo dell'energia e per la cattura della CO2.

Obiettivi del progetto e modalità di adesione

L'obiettivo di “Up2Stars” è quello di intercettare le giovani realtà più promettenti che operano in settori strategici per il Paese e supportare la loro crescita mediante un percorso di accelerazione personalizzato che, tra l'altro, include occasioni di networking e visibilità verso investitori, venture capital e imprenditori interessati alle nuove tecnologie. Per ciascuna delle categorie sopra indicate saranno selezionate al massimo 10 startup che avranno accesso al percorso di accelerazione erogato dal partner Gellify e al programma di networking, che prevede il coinvolgimento di Centri Nazionali di Ricerca, diversi Poli di Innovazione Europei (EDIH) e di importanti aziende come Microsoft, Elite e Cisco. Le startup interessate all'iniziativa possono presentare la propria candidatura entro il 15 ottobre 2023 sul sito web di Intesa Sanpaolo.