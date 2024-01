Sono 147 le aziende italiane che hanno conquistato la prestigiosa certificazione "Top Employers Italia 2024", attestando la loro eccellenza nell'ambito delle risorse umane. Il riconoscimento, emesso dal Top Employers Institute, sottolinea l'impegno di queste aziende nel promuovere il benessere dei dipendenti e nell'implementare strategie HR di alto livello. Tra queste, 44 hanno raggiunto anche la certificazione "Top Employers Europe 2024", conferita alle aziende che soddisfano gli standard in almeno cinque Paesi europei, mentre altre 13 si sono fregiate della designazione "Top Employers Global 2024", riservata a chi eccelle su più continenti.

Il riconoscimento globale dell'eccellenza HR

Il Top Employers Institute, attivo da oltre 30 anni, ha certificato nel 2024 un totale di 2.303 aziende in 121 Paesi, evidenziando l'impatto positivo generato sulle vite di milioni di persone. La Certificazione Top Employers è il risultato di un rigoroso processo di analisi e valutazione delle politiche e strategie HR, basato su dati oggettivi e documentazione di supporto. Attraverso l'analisi di sei macro aree -tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being e Diversity & Inclusion- e oltre 400 Best Practices, il Top Employers Institute ha riconosciuto le aziende che si distinguono nell'ambito delle Risorse Umane.

Il programma di certificazione Top Employers rappresenta un impegno triennale, con aziende che affrontano ogni anno un processo di certificazione ex novo. L'approfondita survey valuta le strategie e le politiche HR, mentre la convalida interna e l'audit esterna garantiscono l'aderenza agli standard richiesti. Non tutte le aziende partecipanti raggiungono la certificazione, mantenendo un alto livello di riservatezza per chi non supera gli standard.

La certificazione segue un rigoroso meccanismo, che include la risposta ai requisiti, la compilazione dell'HR Best Practices Survey e la successiva validazione da parte dell'ente certificatore. L'HR Auditor garantisce che le risposte riflettano le reali condizioni offerte ai dipendenti, garantendo l'affidabilità dei dati. Le aziende che superano con successo questo processo ricevono la Certificazione e ottengono lo status di Top Employer.

La visione del Top Employers Institute per il futuro del lavoro

Il Regional Manager Italy & Spain del Top Employers Institute, Massimo Begelle, sottolinea la crescita significativa nel corso degli anni, evidenziando l'incremento percentuale del 425% da quando hanno certificato 28 aziende nel 2009 alle attuali 147. Questa crescita è accompagnata dalla capacità di adattarsi alle tendenze e alle esigenze in evoluzione del mondo del lavoro. Begelle sottolinea come il Top Employers Institute sia l'unico ente certificatore globale con una comunità di eccellenze in continua espansione, alimentando un circolo virtuoso di condivisione di risultati, trend ed esperienze tra aziende straordinarie.

Per David Plink, Ceo del Top Employers Institute, la realtà del 2024 è caratterizzata dall'impatto dell'Intelligenza Artificiale sul mondo del lavoro, richiedendo alle organizzazioni di abbracciare nuove opportunità in modo mirato, ponderato ed etico. La valorizzazione dell'essere umano è posta al centro di questo cambiamento, con un focus sulla crescita professionale e umana delle persone.

Le ‘Top Employers’

Le aziende certificate, italiane e straniere con sedi in Italia, spaziano da settori come automobili, assicurazioni, farmaceutica, fino a colossi della distribuzione e della tecnologia, confermando la diversità di settori coinvolti. Un mix di realtà italiane e internazionali, con nomi prestigiosi come Ferrari, Amazon, Unicredit e Lidl. A 44 di esse è stata conferita anche la certificazione "Top Employers Europe 2024", mentre 13 vantano la certificazione "Top Employers Global 2024", riconosciuta per l'eccellenza in almeno cinque Paesi europei.

Ecco l'elenco in ordine alfabetico delle 147 aziende certificate Top employers Italia 2024: A.S. Watson - AB - Acque Bresciane - Alfa - Allianz - Alstom Italia - Amaris Consulting - Amazon Italia - Amplifon Italia - Angelini Pharma - Arkema - Assicurazioni Generali - AstraZeneca Italia - Automobili Lamborghini - Bat Italia - Baxter Italy - Becton Dickinson Italia - Beiersdorf - Biofarma Group - bioMérieux Italia - Birra Peroni - Bnl Bnp Paribas - Boehringer Ingelheim Italia - Bonfiglioli - Booking.com Italy - Borgo Egnazia - Bosch Rexroth - Bper Banca - Bracco - Bridgestone - Canon Italia - Capgemini Italia - Carrefour Italia - Chep - Chiesi Farmaceutici - Coca-Cola Hbc Italia - Collins Aerospace - Crédit Agricole Italia - Dana Italia - Danieli Group - dentsu - Ducati Motor Holding - Edison - Edp Renewables Italia - Electrolux Group - Emilgroup - Entain - Esprinet Italia - Ey - Ferrari - Fincantieri - Findomestic Banca - FinecoBank - Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero - Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs - Generali Group Head Office - Golden Goose - Groupama Assicurazioni - GroupM - Gruppo Acea - Gruppo Autostrade per l’Italia - Gruppo Axa Italia - Gruppo Cap - Gruppo Credem - Gruppo Helvetia Italia - Gruppo Hera - Hcl Technologies Italy - Hsbc Continental Europe, Italy - Huawei Technologies Italia- Igt - Ima - Ing - Intellera Consulting - Intesa Sanpaolo - Inwit - Iss Facility Services - Italdesign - Italgas - Itas Mutua - Jti Italy - Jysk Italia - Kelly Services - Konica Minolta Business Solutions Italia - Korian - Lagardère Travel Retail Italia - Lavazza Group - Lefay Resort & Residence - Leroy Merlin - Lidl Italia - Links Management and Technology - Ma Group-Magnaghi Aerospace Group - Maiora - Marazzi Group - Marriott International - Mashfrog Group - MediaWorld - Medtronic Italia - Meliá Hotels International - Metro Italia - Msd - Nexi - Ntt Data Italy - Obi Italia - Olympus - Open Fiber - Palladium Hotel Group - Penny Italia - PepsiCo Italia - Perfetti Van Melle - Philip Morris Italia - Philip Morris Manufactoring & Technology Bologna - Poste Italiane - Puma Italy - Q8 - Rai Way - Reckitt - Renantis - Renault Group - Rheinmetall Italia - Rhenus Air&Ocean - Rhenus Logistics - Saati - Saint-Gobain Italia - Sanofi - Sap Italia - Sgb Humangest Holding - SK365 Malta Limited - Smat - Smurfit Kappa Italia - StMicroelectronics - Successori Reda - Takeda Italy - Tata Consultancy Services Italia - TeamSystem - The Estée Lauder Companies - The European House-Ambrosetti - Toyota Motor Italia - UniCredit - Verisure Italy- Volkswagen Financial Services - Volkswagen Group Italia - Wabtec Italy - Whirlpool - Windtre - Wordline - Würth Italia - Zurich.

Ed ecco l'elenco in ordine alfabetico delle 44 aziende certificate Top Employers Italia 2024 che hanno ottenuto anche la Certificazione Top Employers Europe 2024 in quanto certificate in almeno altri 4 Paesi europei, oltre l’Italia: Alstom Italia - Amazon Italia - Amplifon Italia - Angelini Pharma - Arkema - AstraZeneca Italia - Bat Italia - Baxter Italy - Bnl Bnp Paribas - Boehringer Ingelheim Italia - Bridgestone - Capgemini Italia - Chep - Chiesi Farmaceutici - Dana Italia - Edp Renewables Italia - Electrolux Group - Findomestic Banca - GroupM - Gruppo Helvetia Italia - Hcl Technologies Italy - Hsbc Continental Europe, Italy - Huawei Technologies Italia - Jti Italy - Korian - Lidl Italia - Medtronic Italia - Metro Italia - Msd - Ntt Data Italia - Olympus - PepsiCo Italia - Perfetti Van Melle Italia - Philip Morris Italia - Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna - Puma Italy - Saint-Gobain Italia - Takeda Italy - Tata Consultancy Services Italia - UniCredit - Verisure Italy - Whirlpool - Wordline

Infine, l'elenco in ordine alfabetico delle 13 aziende certificate Top Employers Italia 2024 che hanno ottenuto anche la certificazione Top Employers Global 2024 in quanto certificate in più Paesi di più Continenti: Alstom - Bat - Boehringer Ingelheim - Chep - Hcl Technologies - Jti - Ntt Data Italia - PepsiCo - Philip Morris International - Puma - Saint-Gobain - Takeda - Tata Consultancy Services.