“Crediamo che la strada sia parlare di argomenti concreti che possano cambiare le politiche delle aziende. Le fondazioni possono fornire dati e suggerimenti per costruire un percorso che cambi le politiche aziendali”. Lo ha detto ai microfoni di Adnkronos Giulio Cupini Co-Founder SostenibileOggi a valle del convegno 'Come rendere concreta la Sostenibilità' organizzato da Sostenibile Italia in collaborazione con Adnkronos, nella mattinata di martedì 7 maggio al Palazzo dell'Informazione a Roma.