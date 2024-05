“La sostenibilità si compone di diverse dimensioni, governance ambientale e sociale. Noi siamo dentro in tutte perché l’obiettivo principale dell’Istituto è la coesione sociale del Paese”. Parole di Diego de Felice direttore comunicazione INPS intervistato da Adnkronos in occasione del convegno 'Come rendere concreta la Sostenibilità' organizzato da Sostenibile Italia in collaborazione con Adnkronos, nella mattinata di martedì 7 maggio al Palazzo dell'Informazione a Roma.