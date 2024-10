“Gli investimenti, soprattutto in innovazione, consentono la scoperta di nuovi modi di fare impresa che possano rendere forte e competitivo il sistema economico salvaguardando la sostenibilità dell’ambiente in cui viviamo”. Lo ha detto Andrea Diamanti, Head of Wholesale Banking ING Italia, in occasione del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A intitolato ‘Trasformazione green, investimenti e strategie’, svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma.