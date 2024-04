Earth Day, INPS presente con servizi interattivi e di consulenza

“INPS partecipa all’iniziativa del Villaggio per la Terra perché è in linea con i principi e con i valori istituzionali. Siamo qui per promuovere e testimoniare la cultura dello sviluppo sostenibile in linea con l’Agenda 2030”. Con queste parole, Laura Bilotta, responsabile del team iniziative di comunicazione e delle relazioni istituzionali di INPS, ha sottolineato l'importanza della presenza dell'ente previdenziale all’interno della giornata conclusiva del Villaggio della Terra, nell’ambito delle celebrazioni italiane dell’Earth Day 2024, svoltesi a Villa Borghese dal 18 al 21 aprile.