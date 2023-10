Ecomondo 2023, Fratin: “Da modello pionieristico a bandiera nazionale”

“Ecomondo era partito come un modello pionieristico, di novità e di pochi. Ora invece sta diventando una bandiera nazionale come percorso fieristico e come ruolo rilevante in ambito Mediterraneo”. Queste le parole di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, a margine della presentazione dell’edizione 2023 di Ecomondo, ecosistema della transizione ecologica, nonché punto di incontro e di dialogo tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, autorità locali, che raccoglie e mette a sistema gli elementi chiave che definiscono le strategie di sviluppo della politica ambientale dell’Unione Europea, aperta dagli Stati Generali della Green Economy che si terrà dal 7 al 10 novembre 2023 in Fiera a Rimini.