Ecomondo 2024, Ecopneus incontra maggiori associazioni dello sport per parlare di sostenibilità

In occasione dell’edizione 2024 di Ecomondo, l’evento annuale leader nei settori della green and circular economy, nonché punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, mondo della ricerca e delle istituzioni e mette a sistema gli elementi chiave che definiscono le strategie di sviluppo della politica ambientale dell’Unione Europea, svoltosi dal 5 all’8 novembre a Rimini, Ecopneus, società senza scopo di lucro tra i principali responsabili della gestione di pneumatici fuori uso , ha voluto concentrarsi sulle applicazioni nello sport incontrando le maggiori associazioni dello sport per parlare del percorso della sostenibilità.