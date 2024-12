Economia circolare, Dal Fabbro (Iren): “Quasi il 30% del Pil italiano dipende direttamente o indirettamente da materiali critici”

“Quasi il 30% del Pil italiano dipende direttamente o indirettamente da materiali critici come quelli che estraiamo qui. - realizzare una strategia di recupero di questi materiali, infatti - significa aumentare l’autonomia strategica del Paese. E Iren in questo è il capofila italiano”. Lo spiega Luca Dal Fabbro, presidente di Iren, a margine dell’inaugurazione del primo impianto europeo per il recupero di metalli preziosi e materie prime critiche a basso impatto ambientale, realizzato da Gruppo Iren a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo.