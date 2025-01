Eni, assessore Tamajo: "Regione Sicilia all’avanguardia per produzione carburante sostenibile"

“Il nostro governo è presente sul territorio di Gela, in particolare per quanto riguarda la conversione in BioRaffineria, importanti interventi che aumentano la capacità produttiva di questa nostra terra. Come governo regionale diamo il nostro supporto, attraverso il Fesr, di intervenire nel cambiamento per rafforzare la competitività del nostro mondo produttivo”. Lo ha detto Edmondo Tamajo, assessore Attività produttive Regione Sicilia intervenendo oggi a Gela all’evento organizzato da Enilive per l’avvio del primo impianto dedicato alla produzione di Saf (Sustainable Aviation Fuel, carburante sostenibile per l’aviazione) nella bioraffineria siciliana.