Eni e Luiss insieme per il primo network internazionale sulla transizione energetica in Africa

"Un network internazionale per la transizione energetica in Africa: è questo il nuovo progetto della partnership tra Eni e l’Università Luiss, un think tank di idee, conoscenze e iniziative per affrontare una serie di sfide su più fronti: dallo studio di misure di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, alla creazione di percorsi di sviluppo dell'Africa, fino alle prospettive delle giovani generazioni, le priorità africane e il ruolo del settore privato e degli attori internazionali nella transizione energetica"