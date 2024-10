I: Re:R: Mostra MAXXI - servizio e testo  Miraglia Laura ​ MDH​ ​ Rosi Fabio​ Ciao, per speciale https://we.tl/t-hveOzhhIPP ENI porta al MAXXI il suo impegno per il clean cooking con la mostra “FE&L Food Energy & Life” Una mostra presso il Museo MAXXI di Roma dal titolo “FE&L Food Energy & Life” per raccontare l’impegno di Eni nel campo del clean cooking, ovvero la promozione di sistemi di cottura più efficienti e sostenibili nelle comunità locali, anche attraverso il rafforzamento di conoscenze in ambito nutrizionale e gastronomico nel rispetto delle tradizioni locali. Il progetto espositivo (in calendario dal 15 al 30 ottobre) presso il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, utilizza le immagini del fotografo Gabriele Galimberti e proiezioni video immersive per illustrare il lavoro svolto da Eni in Mozambico e Angola nell’ambito del programma “Eni for Clean Cooking”, che si inserisce nel più ampio percorso di “just transition” di Eni, volto a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Il clean cooking, attraverso la distribuzione di fornelli migliorati certificati dalla Clean Cooking Alliance, contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra e genera crediti di carbonio utili alla compensazione delle emissioni residue.