EY Sustainability Summit, Giovannini (EY Italia): “Grazie allo studio EY “Seize the change” misuriamo il livello di integrazione della sostenibilità nelle aziende”

“Lo studio che abbiamo presentato oggi, la nuova versione di ‘Seize the Change’, analizza il livello di integrazione della sostenibilità nel business delle aziende italiane, studiandone l’evoluzione”. Lo ha detto ai microfoni dell’Adnkronos, Riccardo Giovannini, Sustainability leader di EY Italia, a margine dell’EY Sustainability Summit, presso Fondazione Catella a Milano, dove sono stati presentati i risultati dello studio EY “Seize the Change”, che analizza come la sostenibilità viene integrata nel business delle aziende italiane e si è affrontato il tema della sostenibilità in tutte le sue componenti: ambientali, economiche e sociali.