Filippi (Ichnusa): "La nostra campagna di sensibilizzazione e il rispetto dell'ambiente" "Quello che vogliamo mandare è un messaggio". Così Michela Filippi, marketing Manager di Ichnusa, durante la conferenza stampa di presentazione della campagna di sensibilizzazione nel birrificio di Assemini. "Quando vediamo delle bottiglie abbandonate per noi è una mancanza di rispetto, noi quando facciamo le nostre birre nel birrificio di Assemini ci mettiamo passione, attenzione, orgoglio per la qualità e quindi le nostre bottiglie non devono essere abbandonate" ha ribadito Filippi. "Da qui nasce la campagna di sensibilizzazione: se deve finire così non beveteci nemmeno"