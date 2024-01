Fincantieri, Bacci: “Strategia integrata per tenere insieme crescita business e sostenibilità”

Sinergia tra competitività industriale, sostenibilità ambientale e sociale. È la formula adottata da Fincantieri per l’evoluzione dei processi produttivi. Ne parla a SostenibileOggi.it Manuela Bacci, Head of Sustainability di Fincantieri.

Cos’è la sostenibilità oggi per Fincantieri? "Siamo un punto di riferimento nella cultura industriale e vogliamo essere un esempio anche in ambito ESG. Vediamo la sostenibilità non solo come un’opportunità, ma come un dovere, una missione al fine di rappresentare un modello di eccellenza nel mondo. In questo momento di trasformazione, la sostenibilità rappresenta un punto cardine per l’evoluzione dei processi produttivi e un obiettivo essenziale nello sviluppo del portafoglio prodotti in linea con le esigenze dei clienti. È nel nostro interesse, infatti, garantire una sinergia tra competitività, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale".

Come si intrecciano lo sviluppo della tecnologia e la sostenibilità? L’Innovazione è una componente fondamentale del vantaggio competitivo del Gruppo e su di essa si fondano la cultura e la strategia aziendale. La politica dell’innovazione definisce i principi che stanno alla base della strategia aziendale e indirizza le azioni per mantenere la leadership dell’innovazione tecnologica nei settori in cui Fincantieri opera e permettere al Gruppo di mantenersi all’avanguardia e contribuire alla generazione di nuovi business basati sulle discontinuità tecnologiche.

