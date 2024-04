G7, Gallo (Ceo Italgas) "Serve approccio pragmatico, non ideologico"

G7 Clima, Ambiente ed Energia: Italgas apre le porte della sua sede di Torino alle delegazioni ministeriali e ai rappresentanti diplomatici per un confronto dal titolo “Bridging tradition and sustainable energy”. Presente il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. “E' emersa la necessità di un approccio pragmatico per affrontare le sfide che abbiamo di fronte – è il commento di Paolo Gallo, Ceo Italgas – Gli interventi di oggi dei ministri sono andati proprio nella direzione di costruire infrastrutture resilienti, che possano trasportare il metano oggi, domani altri tipi di gas".