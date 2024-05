Per Alessio Giampaolo, HR e Business Development Nemani Microcredit partecipare al convegno 'Come rendere concreta la Sostenibilità' è stata una preziosa occasione per “avere un’interazione con le aziende e discutere sui temi della sostenibilità per esplorare l’impatto che hanno”. Il convegno è stato organizzato da Sostenibile Italia in collaborazione con Adnkronos, nella mattinata di martedì 7 maggio al Palazzo dell'Informazione a Roma.