“Bisogna trovare buone pratiche ed esempi concreti per rendere meno fumoso il concetto di sostenibilità”. Così Simonetta Giordani, segretario generale Associazione Civita intervistata a margine del convegno 'Come rendere concreta la Sostenibilità' organizzato da SostenibileOggi in collaborazione con Adnkronos, nella mattinata di martedì 7 maggio al Palazzo dell'Informazione a Roma.