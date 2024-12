Good Farmer Award, Bollati (Davines) “Agricoltura e cosmetica vogliono passare da essere parte del problema per l'ambiente ad essere parte della soluzione”

“Oggi aggiungiamo un tassello in più alla nostra strategia di collaborazione e di rafforzamento di una filiera che nell'industria cosmetica è molto importante, quella delle materie prime. E lo facciamo con l'aiuto dell'agricoltura organica rigenerativa che è una pratica di agricoltura che vuole e portare l'agricoltura da essere parte di un problema ambientale, ecologico, a parte di una soluzione.” Sono le parole di Davide Bollati, Presidente del Gruppo Davines intervenuto alla premiazione del The Good Farmer Award, il riconoscimento promosso dal Gruppo Davines in collaborazione con la Fondazione per lo sviluppo sostenibile, che si è svolta a Parma. “Stessa cosa che vuole fare l'industria cosmetica – ha continuato Bollati - passare da essere parte del problema a parte delle soluzioni ambientali ed ecologiche per un mondo più sostenibile e sappiamo le sfide che stiamo vivendo in questi giorni, quindi cosmetica e agricoltura insieme per aumentare la salute dei due comparti” Scarica i tuoi file