Green Economy Award, Santucci (Officine Sostenibili): “Premio ci dà coraggio per continuare su strada sostenibilità”

“Essere qui a Napoli e poter confrontarsi con aziende così grandi e importanti ci riempie di orgoglio. Questo premio lo dico ai miei colleghi, senza i quali non sei riuscito a fare tanta strada. È un punto di ripartenza questo premio, che ci dà tanto coraggio per continuare sulla strada della sostenibilità”. Lo afferma Massimo Santucci, presidente di Officine Sostenibili, a margine della cerimonia di premiazione della prima edizione del Green Economy Award, riconoscimento promosso dall'Associazione For Human Community. Officine Sostenibili è stata premiata come piccola azienda per l’impegno in ‘sostenibilità sociale’.