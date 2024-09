“È stato un concorso interessante: non ci aspettavamo così tante candidature e progetti di così alta qualità. Ci sono tutti i presupposti per la seconda edizione”. È il commento di Gian Luca Spitella, Direttore Comunicazione Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, a valle della cerimonia per il conferimento del Green Economy Award dell'Associazione For Human Community, il premio dedicato alle eccellenze di sostenibilità e benessere.