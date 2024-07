Il vademecum per una vita più sostenibile

Stilato da LifeGate, network di informazione e servizi di consulenza per un futuro sostenibile, in collaborazione con Findus, consigli su comportamenti virtuosi che ognuno di noi può mettere in pratica per azioni quotidiane più consapevoli, capaci di contribuire a diminuire le emissioni di CO2e. Dall’utilizzo di lavatrice e lavastoviglie a pieno carico, all’attenzione alle diciture riportate sui prodotti alimentari per evitare sprechi, fino alla scelta consapevole degli abiti che acquistiamo, passando per le proprie preferenze a tavola: sono diversi i comportamenti virtuosi che tutti noi possiamo adottare quotidianamente, impegnandoci ad essere più consapevoli del nostro impatto sull’ambiente in termini di CO2e1