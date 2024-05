Imprese, Giacomelli (Ey): "Sfide e opportunità nella rendicontazione green"

Roberto Giacomelli, Partner Climate Change and Sustainability Services EY, in occasione della presentazione del Rapporto di Sostenibilità 2023 di Conou

La rendicontazione green per le imprese rappresenta una sfida, per via della complessità normativa, ma offre anche una serie opportunità. Ne ha parlato Roberto Giacomelli, Partner Climate Change and Sustainability Services EY, in occasione della presentazione del Rapporto di Sostenibilità 2023 di Conou, questa mattina a Palazzo Wedekind, a Roma, e in diretta streaming sul sito adnkronos.com.

"La sfida più grande per le imprese è districarsi in un combinato disposto normativo piuttosto articolato", spiega. Ma offre anche "l'opportunità al sistema Paese di fare un salto nella direzione di una maggiore trasparenza nei confronti degli investimenti, l'opportunità di far affluire investimenti verdi e quindi dare accesso al capitale anche alle Pmi, di dare maggior visibilità e la capacità di rispondere meglio alle richieste che arrivano dalle grandi imprese e di creare una cultura che aiuti a cogliere i vantaggi competitivi che si creano nei mercati rispetto la tema della sostenibilità".