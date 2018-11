Car sharing, car2go atterra all'aeroporto di Fiumicino

IN PRIVATO

Il carsharing a flusso libero di car2go atterra all’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Grazie all’accordo raggiunto tra car2go e Adr - Aeroporti di Roma, i 144.000 cittadini romani iscritti al servizio hanno da oggi la possibilità di scegliere questa soluzione per raggiungere l’aeroporto o per tornare a casa dopo un viaggio in aereo.

"Car2go ha lanciato il servizio a Roma a marzo 2014 come primo operatore di carsharing a flusso libero e oggi siamo felici di annunciare la partnership con l’Aeroporto di Fiumicino che si aggiunge, a gran richiesta, agli aeroporti di Milano (Linate), Firenze (Amerigo Vespucci) e Torino (Sandro Pertini), dove il nostro servizio è già attivo", sottolinea Horacio Reartes, Location Manager car2go Roma.

Il parcheggio dedicato ai servizi di carsharing è situato presso il 'Parking B - La Terrazza' di fronte al Terminal 1 e si raggiunge da Roma, dall’autostrada A91, verso gli arrivi dell’aeroporto, seguendo le indicazioni 'Parking B'. Il parcheggio avrà una capienza massima di 20 veicoli. Una volta arrivati davanti l’entrata del parcheggio, la sbarra si alzerà automaticamente senza dover ritirare ticket o utilizzare card specifiche. Il costo aggiuntivo del servizio car2go a Fiumicino è di 9,90 euro. La tariffa standard di noleggio è di 24 centesimi al minuto.

Presente in 26 città del mondo, car2go conta 2,5 milioni di utenti iscritti e 84 milioni di noleggi effettuati. In Italia car2go ha raggiunto da poco il traguardo dei 350.000 iscritti che hanno percorso a bordo del servizio oltre 50 milioni di chilometri.