Partnership Deneff-Fire per l'efficienza energetica

(Fotolia)

Una partnership per rafforzare la diffusione dell’efficienza energetica. A stringere la collaborazione la Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (Fire) e la German Business Initiative on Energy Efficiency (Deneff). Al centro dell’accordo lo scambio di best practice e informazioni sui temi chiave legati all’efficienza energetica, sia a livello nazionale sia comunitario, e l’aumento della consapevolezza comune sull’importanza della stessa.

"Grazie a Fire - afferma Christian Noll, direttore di Deneff - abbiamo un altro partner forte dell’Europa meridionale dalla nostra parte. Considerati i suoi 30 anni di esistenza, Fire aggiunge una grande esperienza alla rete internazionale di Deneff. La crescente rete di partner dimostra che l’efficienza energetica non può essere limitata a regioni o Nazioni, ma deve essere affidata a sforzi globali per poter aprire la strada a un mondo energetico a prova di futuro".

Per Dario Di Santo, direttore di Fire, "Deneff e Fire collaboreranno sia per condividere esperienze e buone pratiche, sia per dare input indirizzati a garantire il miglior utilizzo della risorsa energetica a livello dell’Ue. L’efficienza energetica è uno strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi e contribuire allo sviluppo di modelli di business sostenibili. In tale ottica la cooperazione tra le parti interessate in tutta Europa è fondamentale per garantire un’azione efficace e di successo sia a livello nazionale che internazionale".