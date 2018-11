Adotta un albero da frutta, al via crowdfunding per start up Biorfarm

E’ online sul portale CrowFundMe la campagna di crowdfunding di Biorfarm, la startup che consente di adottare o regalare un albero da frutta, seguirne la coltivazione e la crescita (con la creazione di un proprio 'campo digitale') e ricevere a casa la frutta fresca.

Partecipata dall'incubatore d'impresa H-Farm, in quasi due anni di attività, Biorfarm è riuscita a raggiungere oltre 1000 agricoltori digitali, dare in adozione più di 1.500 alberi, spedire in tutta Italia circa 2mila box di frutta (per un totale di 20 tonnellate), ottenere una retention del 30% e stringere solide partnership con Sana di Bologna Fiere, Confagricoltura, Rete Clima (Università Bicocca di Milano). Il 2017 è stato particolarmente proficuo e nel solo mese di novembre sono stati raddoppiati i risultati raggiunti nell’intero 2016.

"Convertiamo le persone in ‘agricoltori digitali’, come a noi piace chiamare gli utenti che adottano il nostro modello, garantendo loro la possibilità di ottenere frutta biologica e di alta qualità, direttamente da piccoli agricoltori biologici, senza alcun intermediario e a un prezzo più basso rispetto ai tradizionali canali di vendita", dichiarano i membri del team di quest’azienda innovativa con sede a Rossano in provincia di Cosenza.