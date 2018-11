Kona Electric e Ioniq, al Parco Valentino la gamma 'green' di Hyundai

IN PRIVATO

La nuova Hyundai Kona Electric

Sarà la gamma 'verde' di Hyundai la protagonista della presenza del marchio coreano alla quarta edizione del Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino, in programma da mercoledì 6 a domenica 10 giugno.

In particolare Hyundai presenterà la nuova Kona Electric, primo SUV compatto completamente elettrico sul mercato, un veicolo che punta le sue carte sull'esperienza di guida - favorita da una potenza fino a 204 CV - e dall’autonomia di 482 km, oltre che a un’abitabilità tra le migliori del segmento.

Nuova Kona Electric - che sarà possibile pre-ordinare da questa estate con le prime consegne da inizio 2019 - viene proposta in due diverse versioni di potenza: quella base, con batteria da 39,2 kWh e motore da 136 CV garantisce un’autonomia di guida fino a 312 km mentre la versione long-range, grazie a una batteria da 64 kWh e un motore da 204 CV , può assicurare un’autonomia fino a 482 km, con prestazioni emozionanti visto che con 395 Nm di coppia istantanea erogata, può accelerare da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi. Un’altra caratteristica particolare di Nuova Kona Electric è il cambio “shift-by-wire”, che consente un funzionamento intuitivo del powertrain elettrico. Il sistema di frenata rigenerativa permette infatti di massimizzare il recupero dell’energia in fase di frenata, con intensità regolabile tramite le palette al volante.

Ma al Parco Valentino (e nel fine settimana anche in Piazza San Carlo) Hyundai propone anche la gamma completa della Ioniq declinata nelle versioni Electric, Hybrid e Plug-in Hybrid. La prima grazie alla batteria con polimeri agli ioni di litio (28 kWh), offre un’autonomia massima fino a 280 km con la possibilità di una ricarica rapida fino all’80% in solo 24 minuti.

Ioniq Hybrid e Plug-in Hybrid sono invece equipaggiate con il nuovo propulsore 1.6 benzina GDI 4 cilindri ad iniezione diretta da 105 CV e 147 Nm di coppia massima, appositamente sviluppato per abbinarsi alla propulsione ibrida, abbinato a un cambio a sei rapporti a doppia frizione.