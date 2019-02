M6NTHS, la vita negli allevamenti in gabbia in un film

Ogni anno 300 milioni di animali sono chiusi e allevati in gabbia negli allevamenti intensivi. "Questo causa grande sofferenza agli animali che non possono muoversi e neanche esprimere i loro comportamenti naturali", denunciano le oltre 140 ong europee (20 quelle italiane) che attraverso la petizione "End the Cage Age" puntano a raccogliere un milione di firme in un anno, affinché la Commissione europea si pronunci ufficialmente sull’argomento. Finora, in tutta l’Ue, sono state raccolte 300.000 firme, di cui 30.000 italiane. Alle associazioni si aggiunge ora la regista Eline Helena Schellekens che dedica al tema "M6NTHS", cortometraggio di 12 minuti girato interamente dal punto di vista di un suino che cresce in un allevamento intensivo, senza nessun commento o voice-over.

Il video sarà in streaming in esclusiva per due settimane sui siti di Ciwf e delle altre ong europee che sostengono l’iniziativa contro le gabbie. M6ONTHS mostra come le scrofe, chiuse in gabbia per circa metà della loro vita, non riescano a girarsi su stesse. Succede anche mentre allattano, e la costrizione della gabbia impedisce loro di accudire naturalmente i propri piccoli. Il corto ha ricevuto il Panda Award, il più importante riconoscimento per i film sulla natura.

“L’anno del Maiale in Cina è appena iniziato, potrebbe essere l’occasione per conoscere un po’ meglio questi intelligenti animali?", dice Schellekens che ha realizzato M6NTHS per la sua tesi al BBC Master studies ‘Wildlife filmmaking’ presso la University of West England di Bristol. Ha girato per un mese in diversi allevamenti in Belgio, Francia e Regno Unito. La musica è di Sean Christopher.