AAA alternative alla plastica monouso cercasi

Un concorso internazionale per la ricerca di soluzioni alternative alla plastica usa e getta. A lanciare l'Ocean Plastic Innovation Challenge sono National Geographic e Sky Ocean Ventures. Il concorso, della durata di un anno, si concentrerà su: progettazione di alternative alle plastiche monouso; identificazione di opportunità derivate dalla corretta gestione dei rifiuti da plastica lungo l’intera catena; comunicazione della gravità del problema attraverso la pubblicazione dei dati. Le iscrizioni sono aperte da oggi e c'è tempo fino all’11 giugno 2019.

I gruppi selezionati si sfideranno per aggiudicarsi una parte del milione e mezzo di dollari messo in palio sotto forma di premi e finanziamenti. I nomi dei vincitori verranno annunciati a dicembre 2019. "Ogni 60 secondi, un camion di rifiuti di plastica viene scaricato nei nostri oceani, distruggendo l'ambiente e uccidendo la fauna selvatica", ricorda Frederic Michel, direttore di gruppo Impact Investment e Sky Ocean venture.

"Sky e National Geographic hanno l'opportunità davvero unica e le risorse necessarie per contribuire a invertire la rotta limitando i danni e a incentivare e incrementare idee e soluzioni - continua - Andando alla ricerca e supportando gli innovatori nella creazione di soluzioni alternative e di forte impatto, possiamo sostenere coloro che sono in grado di fare la differenza, al di là di investimenti azionari. Li porteremo nel nostro ecosistema unico e forniremo loro supporto in tutte le aree critiche per accelerarne lo sviluppo".

Per Jonathan Baillie, vicepresidente esecutivo e Chief Scientist della National Geographic Society, “l'Ocean Plastic Innovation Challenge rappresenta un’opportunità enorme per dar vita ad una comunità internazionale di problem solver: innovatori, scienziati, ricercatori, storyteller e altre menti creative che desiderano dare il proprio contributo in termini di idee per arginare la marea dell'inquinamento da plastica".

L'Ocean Plastic Innovation Challenge rientra nell’iniziativa "Planet or Plastic?" del National Geographic volta a ridurre significativamente la quantità di plastica usa e getta che viene riversata nei mari del mondo.

Sky Ocean Ventures è stato lanciata nel marzo 2018 con un impegno di 25 milioni di sterline da parte di Sky e l'obiettivo di cercare opportunità di investimento per le aziende pioniere nel campo dell’innovazione in grado di dare il proprio contributo per risolvere la catastrofe ambientale della plastica negli oceani. Per iscriversi e per ricevere maggiori informazioni relative al contest, visitate il sito oceanplastic-challenge.org.