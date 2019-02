San Valentino, a tavola con il plumcake dal cuore veg

(Vegolosi.it)

Conto alla rovescia per la giornata degli innamorati. Per chi ha il cuore veg, ecco una ricetta di Vegolosi.it, magazine di cultura e cucina 100% vegetale, per un dolce da portare in tavola.

Ingredienti per un 'Plumcake vegan con il cuore di cacao e mandorle': 1 plumcake al cacao (preparato in precedenza); 330 g di farina 2; 60 g di farina di mandorle; 1 bustina di lievito/16 g (a base di cremor tartaro); 170 g di zucchero di canna grezzo; 90 g di olio di cocco; 360 g di latte di mandorle; 1 cucchiaino di cannella. Strumenti: stampo per plumcake 25 x 10 cm; stampino a forma di cuore di circa 5-6 cm.

Come prima cosa tagliare il plumcake al cacao (già completamente raffreddato) a fette spesse circa 1,5 cm e coppare con lo stampino a forma di cuore. Per l’impasto chiaro: in una ciotola mescolare la farina 2, la farina di mandorle, lo zucchero di canna, il lievito e la cannella, e nel frattempo sciogliere l’olio di cocco al microonde o a bagnomaria. Unire il latte di mandorla e l’olio di cocco agli ingredienti secchi e amalgamare bene il tutto.

Rivestire lo stampo da plumcake con carta forno e versare sul fondo qualche cucchiaiata d’impasto, sul quale vanno disposte le fettine di plumcake al cacao a forma di cuore ben dritte e attaccate una all’altra. Ricoprire con il restante impasto.

Infornare il plumcake in forno statico a 180°C per 40 minuti o fino a quando la superficie risulterà leggermente dorata e l’interno del dolce cotto.

Per il plumcake di cacao da inserire all'interno dell'impasto il magazine suggerisce di usare: 220 g di farina 2; 40 g di farina di mandorle; 110 g di zucchero di canna grezzo; 20 g di cacao; ½ bustina di lievito (a base di cremor tartaro); 1 cucchiaino di polvere di caffè; 60 g di olio di cocco 240 g di latte di mandorle e uno stampo da plumcake 25 x 10 cm.

ecco il procedimento: unire ingredienti secchi (farina 2, farina di mandorle, zucchero di canna, cacao setacciato, caffè e lievito) e aggiungere latte di mandorle e olio di cocco sciolto precedentemente al microonde o a bagnomaria. Poi in forno statico a 180°C per 35-40 minuti.