IN PRIVATO

La giovane attivista svedese per la lotta ai cambiamenti climatici sarà in Italia per partecipare il 19 aprile alla manifestazione che si svolgerà a piazza del Popolo a partire dalle ore 10. Ad accogliere Greta ci sarà il 'palco a pedali' ideato da Andrea Satta del gruppo musicale 'Tetes de Bois'.