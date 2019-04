Alessandro Gassmann 'top green influencer' italiano

E' l'attore e regista Alessandro Gassmann il miglior 'green influencer' italiano. Suo il profilo che più di tutti ha contribuito alla divulgazione delle tematiche ambientali: ha infatti lanciato su Twitter il suo progetto #GreenHero, attraverso il quale ogni settimana si impegna a diffondere storie di 'eroi verdi', aziende, comunità, singoli individui che portano avanti attività sostenibili, ecologiche, ma anche remunerative.

Per questo si è meritato il premio come Top Green Influencer dell’anno, assegnato a Milano da GreenStyle in occasione della prima edizione dei Top Italian Green Influencers, la classifica che individua i profili più impegnati sui temi della sostenibilità. Ma chi è un 'green influencer'? Per l'occasione è stato tracciato l'identikit: attivista, con un forte legame con la vita reale e una elevata coerenza nel comunicare i temi della sostenibilità tout court.

Non solo Gassmann: sono 10 i “green influencer” italiani individuati e premiati nell'ambito di quattro categorie (Circular Economy, Mobilità sostenibile, Cibo Sostenibile e Lifestyle) in base all'analisi del numero di follower, interazioni e reputazione, online e offline.

Per la categoria Circular Economy il top influencer è Alfonso Pecoraro Scanio: già ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente, oggi è presidente della Fondazione Univerde, nata per diffondere la cultura ecologista e la green economy in Italia, e ha promosso la campagna social che ha permesso all’arte della pizza di diventare Patrimonio Immateriale dell’Unesco. Menzione speciale a Lucia Cuffaro, presidente del Movimento per la Decrescita Felice.

Per la categoria Cibo Sostenibile la top influencer è Lisa Casali, scienziata ambientale, scrittrice, esperta di cucina sostenibile e autrice del blog Ecocucina attraverso il quale racconta come ridurre il nostro impatto ambientale a partire dal cibo. Menzione speciale a Lorenzo Lombardi, autore e divulgatore televisivo e web, responsabile Eventi nazionali della Lav.

Vincitrice della categoria Lifestyle è Tessa Gelisio, fondatrice dell'associazione forPlanet Onlus che sviluppa progetti di conservazione ambientale. Menzione speciale alla designer Camilla Mendini che dal 2015 si occupa tramite Youtube e Instagram di moda sostenibile.

Per la Mobilità Sostenibile, il top influencer è Luca Talotta, che affianca l’attività digitale a quella giornalistica nel mondo dell’automotive, divenendo in breve tempo uno degli influencer più richiesti soprattutto per le tematiche legate alle sostenibilità ambientale. Menzione speciale per Andrea Bertaglio, giornalista freelance specializzato in sostenibilità e temi ambientali che da qualche anno sta focalizzando il suo lavoro sulla mobilità elettrica e sostenibile.

Astro nascente, Lucia Valentina Nonna: sul blog “La Balena Volante” e su Instagram condivide ricette, viaggi e piccole grandi scelte quotidiane per abbracciare uno stile di vita più sostenibile.