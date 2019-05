Alla Milano Food Week lotta allo spreco alimentare e solidarietà

Sensibilizzare la collettività sul tema dello spreco alimentare. Con questo scopo nella giornata del 6 maggio l’app 'To Good To Go' e Carrefour Italia uniscono le forze per l’iniziativa #IlCiboNonSiButta in occasione della Milano Food Week, la manifestazione osservatorio dello stato del settore food che si svolgerà dal 2 all’8 maggio nel capoluogo lombardo.

L’app 'Too Good To Go', appena sbarcata in Italia ma già presente in altri 10 Paesi d’Europa con oltre 10 milioni di utenti, permette infatti a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati ed hotel di vendere online (a un prezzo tra i 2 e i 6 euro) le Magic Box, delle bag con una selezione a sorpresa di prodotti invenduti “troppo buoni per essere buttati”, che tuttavia non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo. Antispreco e antinquinamento, poiché ogni Magic Box acquistata risparmia il pianeta dall'emissione di 2 Kg di Co2.

Un gesto che durante la Milano Food Week avrà un valore ancora più grande: per ogni utente che il 6 maggio ordinerà una Magic Box presso un qualunque punto vendita sull’app Too Good To Go, Carrefour Italia acquisterà una Magic Box “sospesa” che sarà donata al Banco Alimentare della Lombardia nel corso della Milano Food Week.

“A Milano in poco più di un mese abbiamo coinvolto oltre 70 tra ristoratori, supermercati, bar e pasticcerie che hanno scelto di combattere gli sprechi alimentari preparando quotidianamente le Magic Box. A maggio inoltre Too Good To Go sbarcherà anche a Torino e Bologna, con l’obiettivo di creare una rete antispreco sempre più vasta e attiva”, spiega Eugenio Sapora, Country Manager di Too Good To Go per l’Italia. “L’iniziativa con Carrefour Italia a favore del Banco Alimentare della Lombardia intende mandare un messaggio di concretezza: gli sprechi alimentari possono essere combattuti sensibilizzando sia la distribuzione che i consumatori”.

“Lottare contro lo spreco alimentare significa riconoscere il giusto valore sociale ed ambientale al cibo prodotto, mettendo in atto quante più azioni possibili per evitarne lo spreco. Farlo insieme a Too Good To Go, pone Carrefour Italia come pioniere di un nuovo modello innovativo di cooperazione efficiente e responsabile, a portata di un semplice click” afferma Alfio Fontana, Responsabile Corporate Social Responsibility di Carrefour Italia.

Nel 2018 il Banco Alimentare della Lombardia ha aiutato, attraverso l’assistenza a 1.182 strutture caritative, oltre 215.000 persone bisognose, di cui più di 48.000 minori da 0 a 15 anni, distribuendo gratuitamente 19.170 tonnellate di prodotti alimentari equivalenti a 105.000 pasti al giorno. Durante Milano Food Week, il Banco Alimentare della Lombardia recupererà le eccedenze dagli eventi, per contrastare lo spreco a beneficio dei più disagiati di Milano.