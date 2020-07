Nasce Pop, l'associazione che valorizza le buone pratiche del Lazio

Mettere in rete e valorizzare le buone pratiche di associazioni, amministratori, cooperative, comitati ed enti di volontariato che sul territorio laziale lavorano ogni giorno portando grandi risultati per tutti i cittadini. Con questo obiettivo nasce l'associazione 'Pop, idee in movimento'. A lanciare questa nuova realtà (che sarà presentata il 14 gennaio alle 18, presso Spazio Diamante in via Prenestina) è Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio e capogruppo della Lista Civica Zingaretti.

“Il primo atto che farà Pop è riconoscere l’attivismo sociale, le pratiche virtuose e la buona amministrazione. Più volte è stato detto che c’è la necessità di 'fare rete', sono convinta che Pop potrà essere il luogo dove quella rete potrà compiersi fisicamente e virtualmente, anche attraverso la piattaforma Pop ed i canali social", afferma Marta Bonafoni

Insieme a Bonafoni, 8 fondatori espressione di storie rappresentative di mondi e temi a cui l’associazione darà forte impulso in termini istituzionali e territoriali: Enrico Fontana, dirigente ambientalista e giornalista, Patrizia Ciccarelli, femminista, tra gli animatori del movimento Latina bene comune e assessora al welfare e alle Pari opportunità del Comune di Latina, Massimo Vallati, fondatore di Calciosociale e ideatore del Campo dei Miracoli a Corviale, Giulia Tomassetti Pellegrini, studentessa da sempre al centro delle lotte degli studenti nella Capitale.

E ancora: Piero Vereni, professore associato di Antropologia culturale nell'Università di Roma "Tor Vergata" e dirigente del Laboratorio di Pratiche etnografiche presso il Polo culturale ex Fienile a Tor Bella Monaca, Aminata Kida, imprenditrice e presidente dell’associazione “i Valori”, Leonardo Zaccone, artista, performer, attivatore sociale tra i fondatori del FabLab Network Roma e Claudia Bonfini, presidente della Cooperativa sociale 'Il Pungiglione', nata a Monterotondo per favorire la creazione di una cittadinanza attiva.

Il vicepresidente è Angelo Petrillo, consigliere comunale di Fiumicino e promotore del Laboratorio #ripartiamo da noi. Coordinerà il progetto Danilo Grossi, assessore alla Cultura del Comune di Cassino.

Il giorno della presentazione, in programma il 14 gennaio a Roma, oltre agli animatori del progetto parteciperà il Coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità Fabrizio Barca. La settimana successiva, il 21 gennaio alle 17.30 presso lo spazio FusoLab in V municipio, la prima iniziativa di Pop sul territorio: si parlerà di scuola pubblica con l’ex ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti, una discussione dedicata alla memoria della storica dirigente scolastica dell’Iqbal Masiq Simonetta Salacone nel giorno della sua nascita.