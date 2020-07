Lo sconto solidale per salvare le aziende, è 'Riparto da casa'

Arriva lo 'sconto solidale' per aiutare le aziende in questo momento di crisi: compri ora il prodotto e l'imprenditore eroga il servizio dopo la crisi, e sono centinaia le adesioni in tutta Italia. A proporlo è la start up "Riparto da Casa" nata proprio durante la crisi grazie a un gruppo di manager del marketing digitale che, guidati dal Ceo di Velvet Media Bassel Bakdounes, si sono avvalsi del know how del web developer Andrea Ballan.

Il modello di business è quello dello sconto, In pratica, le aziende propongono delle offerte sul sito internet www.ripartodacasa.it e gli acquirenti danno fiducia adesso comprando servizi scontati. Questo garantisce alle imprese di fatturare pur stando chiuse e quindi di coprire i costi di struttura e di stipendi, e contemporaneamente permette al consumatore finale di aiutarle, ma anche di accaparrarsi voucher convenienti che potrà utilizzare quando l’emergenza sarà passata.

La registrazione al portale è gratuita sia per i consumatori che per le imprese, e non sono neanche previste spese per la gestione e promozione delle offerte fino alla fine dell’emergenza, oggi fissata al 3 aprile. Per pubblicizzare il servizio, oltre al sito internet, sono stati accesi i canali social su Instagram e Facebook.