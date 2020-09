Ericsson'a caccia' di idee per contrastare i cambiamenti climatici

Trovare soluzioni innovative per contrastare i cambiamenti climatici. L'invito, rivolto agli studenti universitari di tutto il mondo, arriva da Ericsson che ha lanciato ufficialmente il concorso annuale Ericsson Innovation Awards (Eia) 2020. La call 'Reclaim the future' invita gli studenti a mettere in moto un cambiamento importante, impegnandosi ad affrontare le sfide attuali e future per il clima, e in particolare studiare come l’Ict e le tecnologie digitali possano radicalmente mitigare i cambiamenti climatici per i consumatori e per le industrie.

Secondo una ricerca Ericsson, le soluzioni Ict hanno il potenziale per migliorare il consumo di energia nelle operazioni aziendali e industriali, minimizzare gli impatti ambientali negativi e consentire una riduzione delle emissioni globali di carbonio fino al 15% entro il 2030.

“Grazie alla nostra ricerca e alla collaborazione sia con il mondo accademico che con i partner industriali, siamo consapevoli che la digitalizzazione guiderà l’innovazione e favorirà le opportunità di cui abbiamo bisogno per limitare in futuro il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius, in linea con l’accordo di Parigi" afferma Heather Johnson, Head of Sustainability & Corporate Responsibility Ericsson.

Ecco perché, sottolinea Johnson, "gli Ericsson Innovation Awards di quest’anno vedranno competere alcuni tra gli studenti più brillanti, che condividono la nostra passione per l’innovazione, al fine di dimostrare come la tecnologia possa supportare l’azione in favore del clima.”

Alle semifinali accederanno 14 squadre, mentre saranno 3 le squadre finaliste che si sfideranno durante l’evento conclusivo Grand Final (che si terrà in digitale) a dicembre 2020. I team, composti da un minimo di 2 a un massimo di 4 studenti universitari che stanno frequentando corsi di laurea, master o dottorato, possono iscriversi fino al 30 settembre 2020.