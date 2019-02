Cava Ranieri, 500 piante per l'ex discarica

Da discarica ad area rinaturalizzata con 500 piante tipiche dell'area vesuviana: nella “Cava Ranieri” a Terzigno, comune del Parco Nazionale del Vesuvio, comincia ufficialmente l'ultima fase delle attività di ripristino ambientale condotte da Sogesid, la società in house del ministero dell'Ambiente. Nell'area che conteneva oltre 21mila tonnellate di rifiuti indifferenziati, oggi completamente rimossi, saranno piantumati ogni due metri quadri arbusti quali il lentisco e la ginestra dei carbonai.

L'accordo di programma per le “Compensazioni ambientali” in Campania, siglato tra Regione e ministero, aveva affidato a Sogesid il ruolo di soggetto attuatore per la bonifica della discarica. Alle indagini archeologiche, necessarie in una zona ad alto richiamo storico perché interessata da ritrovamenti di ville rustiche di epoca romana, sono seguite le attività di rimozione e smaltimento del percolato e dei rifiuti, con la successiva indagine sui suoli e la validazione dei dati da parte di Arpa Campania.