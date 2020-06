Concerto di Dolcenera al BlueBlitz di Ischia per dire 'no' alla plastica

Dolcenera, già testimonial di Plastic Radar di Greenpeace, parteciperà al BlueBlitz 2019, all’attività di pulizia della spiaggia dei Pescatori di Ischia e, in serata, regalerà un concerto, piano e voce, a tutti i partecipanti alle attività, nel Piazzale del Castello Aragonese di Ischia. Dolcenera, fresca del grande successo del suo ultimo singolo Amaremare, un inno alla tutela del mare dall’inquinamento da plastica, conclude così il suo tour estivo, svolto nei luoghi in cui predomina l’interesse alla tutela delle bellezze naturali e del patrimonio storico artistico. Passando persino per la recente esperienza live nel carcere di Rebibbia, Dolcenera si prepara per il suo Tour Teatrale che inizierà a novembre e di cui sono state già annunciate le prime date.

Al BlueBlitz 2019, squadre congiunte di scienziati dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno e di Greenpeace si immergeranno per documentare fotograficamente la biodiversità dell’area marina protetta. In contemporanea, con Dolcenera, i suoi fans, i volontari delle associazioni, i ragazzi delle scuole e con tutti coloro che parteciperanno, verranno organizzate, in spiaggia, attività di raccolta e analisi dei rifiuti in plastica secondo la metodologia del “brand audit” promossa dalla coalizione internazionale Break free from plastic, per suddividere per categoria i rifiuti.